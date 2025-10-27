|
27.10.2025 09:44:40
Lundbeck Announces Adoption Of ChatGPT Enterprise; To Integrate AI Into Daily Workflows
(RTTNews) - H. Lundbeck A/S (HLUKF.OB) announced a strategic collaboration with OpenAI. Through the deployment of ChatGPT Enterprise, Lundbeck plans to empower employees with AI capabilities designed to accelerate discovery, enhance decision-making, and drive efficiency. By integrating OpenAI's AI tools into daily workflows, Lundbeck aims to free individuals and teams from repetitive tasks.
Together, the companies will explore AI-driven use cases across research, development, and commercial functions. Lundbeck said, following a successful pilot, it has already seen how ChatGPT accelerates research, streamlines analysis, and boosts quality across functions.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
