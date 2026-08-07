Lumine Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lumine Group hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.08 CAD gegenüber 0.120 CAD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lumine Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 325.4 Millionen CAD im Vergleich zu 254.7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch