Lumentum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lumentum hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 84.65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.01 Milliarden USD – ein Plus von 109.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lumentum 480.7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 92.960 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lumentum 0.370 USD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 3.01 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch