Lumentum stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lumentum hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 136.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 533.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch