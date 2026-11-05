LumenRadio Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LumenRadio Registered präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.78 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.860 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

LumenRadio Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61.0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch