Lumen Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lumen Technologies hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12.05 Prozent zurück. Hier wurden 2.72 Milliarden USD gegenüber 3.09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch