Lumen Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lumen Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.920 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.28 Prozent auf 2.81 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch