Lumax International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lumax International liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lumax International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.35 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Lumax International 2.64 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2.26 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lumax International 1.70 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch