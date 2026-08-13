Lumax International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lumax International präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.67 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.11 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.05 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.83 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch