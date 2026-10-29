Lumax Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lumax Industries lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55.62 INR. Im Vorjahresviertel waren 38.13 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lumax Industries 13.42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch