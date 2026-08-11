Lumax Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lumax Industries gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54.64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 38.71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.60 Prozent auf 12.23 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch