Lumax Auto Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lumax Auto Technologies lud am 24.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 15.48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lumax Auto Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 9.81 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34.52 Prozent auf 15.56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch