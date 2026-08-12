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12.08.2026 06:37:00
Lumax Auto Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Lumax Auto Technologies hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.71 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lumax Auto Technologies ein EPS von 6.08 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.86 Prozent auf 13.64 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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