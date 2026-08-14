Lulus Fashion Lounge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lulus Fashion Lounge hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.52 USD. Ein Jahr zuvor waren -1.080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16.82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch