Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’964 0.6%  SPI 18’042 0.6%  Dow 46’993 0.1%  DAX 23’731 0.7%  Euro 0.9055 -0.1%  EStoxx50 5’769 0.5%  Gold 5’006 - Bitcoin 58’589 -0.6%  Dollar 0.7846 -0.4%  Öl 103.5 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom im Fokus: Morgan Stanley listet seine fünf Top-Telekomwerte Europas
thyssenkrupp nucera-Aktie knickt ein: Prognosesenkung für Umsatz und EBIT
Bitcoin-Mining-Aktien im Aufwind? Warum die Energiekrise für die Aktien Riot Platforms, MARA und Co. zum Vorteil werden könnte
Amazon-Aktie gefragt: Langfristiger Ausblick für AWS-Umsätze verdoppelt
Unilever-Aktie: Unilever denkt wohl über Abtennung von Lebensmittel-Sparte nach
Suche...
Plus500 Depot

lululemon athletica Aktie 3270648 / US5500211090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.03.2026 21:17:24

Lululemon Athletica Inc. Bottom Line Drops In Q4

lululemon athletica
126.72 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Lululemon Athletica Inc. (LULU) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $586.87 million, or $5.01 per share. This compares with $748.40 million, or $6.14 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 0.8% to $3.640 billion from $3.611 billion last year.

Lululemon Athletica Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $586.87 Mln. vs. $748.40 Mln. last year. -EPS: $5.01 vs. $6.14 last year. -Revenue: $3.640 Bln vs. $3.611 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.63 To $ 1.68 Next quarter revenue guidance: $ 2.400 B To $ 2.430 B

Nachrichten zu lululemon athletica IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten