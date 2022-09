LUKB integriert ESG-Kriterien in Anlage- und Fondsgeschäft

Luzern (awp) - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat die Integration von ESG-Kriterien in ihr Anlage- und Fondsgeschäft abgeschlossen. Nachhaltigkeitskriterien werden neu bei der Finanzanalyse, der Vermögensberatung, der Vermögensverwaltung und den LUKB-Expert-Fonds berücksichtigt.

Gemäss Mitteilung vom Montag legt die Kantonalbank zudem die Nachhaltigkeitseinstufung ihrer Anlageinstrumente offen. So werden Wertpapiere auf einer Skala von "hervorragend", "solide", "genügend" und "ungenügend" eingestuft. In Vermögensverwaltungs-Depots und in LUKB-Expert-Fonds werden Titel ausgeschlossen, die als "ungenügend" eingestuft sind.

Das Institut setzt bei der Nachhaltigkeitsbewertung auf ESG-Ratings von MSCI.

