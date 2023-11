LUKB gründet neuen Marktbereich für Unternehmer

Luzern (awp) - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat die Gründung eines neuen Marktbereiches für Unternehmerinnen und Unternehmer per 1. März 2024 angekündigt. Die neue Abteilung namens "Unternehmer E&E" (E&E steht dabei für Entrepreneurs & Executives) wird von Mathias Röthlin geleitet, der von der Credit Suisse zur LUKB zurückkehrt.

Zielgruppe des neuen Marktbereichs seien Unternehmerinnen und Unternehmer, "die durch ihre Beteiligung an der eigenen Firma besondere Ansprüche an die Beratung und das Angebot ihrer Bank haben", teilte die LUKB am Montag mit.

In den letzten Jahren habe die LUKB die privaten Bedürfnisse von Unternehmern stärker ins Zentrum gerückt, indem sie ein Unternehmerdesk sowie spezifische Dienstleistungen, etwa im Finanzplanungs-, im Steuer- und im Vorsorgebereich, aufgebaut habe. Dass nun der neue Marktbereich "Unternehmer E&E" geschaffen werde, sei "der nächste logische Schritt zur Expansion in diesem Geschäftsfeld".

Mathias Röthlin, der die neue Abteilung leiten wird, kehrt von der Credit Suisse, bei der er laut seinem Linkedin-Profil zuletzt als Head Client Coverage & Execution sowie Mitglied des Management Committee Aviation & Yacht Finance tätig war, zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. Denn laut Mitteilung hat er bereits seine Lehre bei der LUKB absolviert. Danach bekleidete er verschiedene Kundenberatungs- und Führungsfunktionen im Firmenkundengeschäft und im Wealth Management bei Grossbanken.

tv/rw