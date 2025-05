LUKB-Geschäftsleitungsmitglied Beat Hodel geht 2026 in Pension

Luzern (awp) - Bei der Luzerner Kantonalbank kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Der Leiter des Departements Firmenkunden & Private Banking, Beat Hodel, wird per Anfang März 2026 aus dem Unternehmen ausscheiden und in Pension gehen. Die Arbeiten für eine Nachfolgelösung starteten in Kürze, teilte die Kantonalbank am Dienstag mit.

Der 1966 geborene Hodel ist seit 2009 Mitglied der LUKB-Geschäftsleitung, heisst es in der Mitteilung. Vor seiner jetzigen Funktion hatte er von 2016 bis 2022 bei der LUKB das neu geschaffene Departement Marktservices aufgebaut und geleitet. Nach über 15 Jahren operativer Tätigkeit auf Geschäftsleitungsstufe freue er sich nun auf eine neue Phase, in der er seinen zahlreichen Interessen nachgehen werde, wird Hodel in der Mitteilung zitiert.

