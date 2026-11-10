LUKB-Aktie fester: Luzerner Regierungsrat unterstützt designierte Bankspitze

Daniel Salzmann tritt Ende 2026 als CEO der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) zurück. Die Bank verlassen soll er aber nicht, sondern am 12. April 2027 von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats in den Verwaltungsrat gewählt werden. Zum künftigen CEO bestimmte der Verwaltungsrat Stefan Studer.

Für SP-Kantonsrätin Simone Brunner werfen diese Wechsel an der Spitze der Bank, bei welcher der Kanton Mehrheitsaktionär ist, "unweigerlich zentrale Fragen zur Good Governance und institutionellen Unabhängigkeit" auf, wie sie in einer Anfrage schrieb.

Durch den nahtlosen Wechsel von Salzmann vom Direktorium in den Verwaltungsrat sieht Brunner eine mögliche Gefährdung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Kritisch sieht sie auch, dass bereits der Vater des neuen CEO Direktor und Verwaltungsratspräsident der LUKB war. Damit werde das "Amt gewissermassen in der Familie weitergegeben".

Verantwortung liegt beim Verwaltungsrat

Der Regierungsrat weist in seiner Antwort auf die Zuständigkeiten hin. Als privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft trage in erster Linie die LUKB die Verantwortung dafür, dass ihre personellen Entscheide den Grundsätzen der Good Governance entsprechen würden.

Probleme sieht der Regierungsrat weder beim neuen Verwaltungsratspräsidenten noch beim neuen CEO. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) prüfe und bewillige jede Nomination für den LUKB-Verwaltungsrat, erklärte er.

Salzmann gelte zwar gemäss den Vorgaben der Finma wegen seines Wechsels vom Direktorium in den Verwaltungsrat vorübergehend nicht als unabhängig, schreibt die Kantonsregierung. In seiner Gesamtheit bleibe das Gremium aber gemäss den Finma-Regeln unabhängig. Zudem werde Salzmann gewisse Funktionen vorerst nicht ausüben.

Er sehe in der Nomination von Salzmann kein Risiko hinsichtlich der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und dessen Ausschüsse, lautete die Schlussfolgerung des Regierungsrats. Er betonte aber auch, dass er sich erst im Vorfeld der Generalversammlung mit dem Wahlgeschäft befassen werde.

Zu Stefan Studer schreibt der Regierungsrat, dass er für das Amt als CEO dank seinen bisherigen Tätigkeiten, auch in der Geschäftsleitung der LUKB. qualifiziert sei. Sein Vater sei zudem schon 2011 aus dem LUKB-Verwaltungsrat ausgeschieden.

Die LUKB-Aktie notiert am Dienstag an der SIX zeitweise 1,08 Prozent höher bei 130,80 Franken.

Luzern (awp/sda)