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20.08.2026 06:37:00
Luka Koper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Luka Koper liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Luka Koper die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.67 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.09 Prozent auf 105.8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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