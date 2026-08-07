Lufthansa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lufthansa hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.840 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.14 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 10.32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch