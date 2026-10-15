Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.10.2026 12:02:35
Lufthansa verhandelt über Kauf der restlichen 50,1 Prozent an Tap
Lufthansa verhandelt gesondert über den Kauf der restlichen 50,1 Prozent an Tap. Der portugiesische Staat könnte dabei bis zu fünf Prozent an der Lufthansa erhalten. Die Regierung braucht dafür die Unterstützung der Opposition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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