Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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09.10.2026 11:57:10
Lufthansa und Fra-Alliance kündigen Gate of the Future offiziell an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.10.26
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|Bernstein Research
|24.09.26
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|Bernstein Research
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|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
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|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
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|UBS AG
|06.05.26
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|27.03.26
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|13.03.26
|Lufthansa Buy
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|19.08.26
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|14.07.26
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|Barclays Capital
|08.05.26
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|Barclays Capital
|06.10.26
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|Bernstein Research
|24.09.26
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|04.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.