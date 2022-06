Lufthansa-Tochter Swiss streicht von August bis Oktober 676 Flüge

676 der geplanten 31'414 Flüge fallen im Zeitraum von August bis Oktober weg, wie einem Schreiben der Airline vom Dienstag zu entnehmen ist.

Wie verschiedene Medien bereits am Wochenende berichtet hatten, muss die Swiss im Herbst wegen Personalmangels weitere Flüge absagen. Bereits Anfang Juni hatte die Airline angekündigt, wegen Personalmangels 2 Prozent der Verbindungen zu streichen. Und auch im Frühjahr waren schon Verbindungen gestrichen worden.

Welche Strecken von Streichungen betroffen sind, liess die Airline nach wie vor offen. Die Flüge zwischen Zürich und Wien würden jedoch weiterhin und voraussichtlich bis Ende des Winterflugplans 2022/23 - also bis im März - von der Schwestergesellschaft Austrian Airlines durchgeführt. Dies hatte die Lufthansa-Tochter Swiss bereits Anfang Juni angekündigt, jedoch nur für die Periode zwischen dem 4. Juli und 4. September.

Die Flugplananpassungen könnten je nach Strecke auch Auswirkungen auf die Frachtkapazität haben, heisst es weiter. Um mögliche Auswirkungen zu reduzieren, will die Fluggesellschaft darum teilweise auch reine Frachtflüge durchführen. "Das komplexe Aviatiksystem in Europa und weltweit befindet sich aktuell am operativen Anschlag", wird Swiss-Chef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitiert.

Bern (awp)