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23.11.2026 07:00:00
Lufthansa testet richtige Business-Sitze, Aufpreise und Statusregeln, neue Konzern-App
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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20.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
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20.11.26
|Lufthansa-Aktie gibt nach: Konzern plant Abbau von 1.000 Stellen (AWP)
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20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
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20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
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20.11.26
|Lufthansa verschärft Massnahmen bei defizitärer Kern-Airline - Dokument (Dow Jones)
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20.11.26
|Lufthansa will 1.000 Stellen an deutschen Drehkreuzen streichen (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|19.11.26
|Lufthansa Hold
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|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
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|Bernstein Research
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|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
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|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|UBS AG
|04.08.26
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|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
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|Barclays Capital
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|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
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|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
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|RBC Capital Markets
|06.11.26
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|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich leichte Startgewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt dürften leichte Aufschläge zu sehen sein. An den Börsen in Asien bleibt die Anlegerstimmung verhalten.