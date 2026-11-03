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03.11.2026 16:53:31
Lufthansa Technik bestätigt Jahresprognose nach Umsatzplus von 14 Prozent
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Lufthansa-Aktie profitiert von strategischem Zukauf in Portugal (Dow Jones)
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04.11.26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
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03.11.26
|Lufthansa und Lissabon unterzeichnen Tap-Einstieg (AWP)
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03.11.26
|Lufthansa und Lissabon unterzeichnen Tap-Einstieg (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.11.26
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|03.11.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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