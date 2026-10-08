Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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08.10.2026 06:28:00
Lufthansa Technik besetzt Geschäftsführung in Puerto Rico und Budapest neu
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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15:58
|XETRA-Handel MDAX sackt ab (finanzen.ch)
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12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.