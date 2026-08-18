Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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18.08.2026 07:00:00
Lufthansa-Tarifstreit vor Schlichtung, Air Baltic schrumpft Flotte, Airlines verweigern 777X-Übernahme
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17.08.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
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13.08.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt (AWP)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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11.08.26
|Lufthansa und Pilotengewerkschaft VC einigen sich auf Schlichtung (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
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|05.08.26
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|05.08.26
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|04.08.26
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|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
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|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
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|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
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|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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