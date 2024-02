Lufthansa-Streik vom 28. Februar bis 1. März

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Deutschen Lufthansa steht der nächste Streik ins Haus, allerdings wohl mit nicht so gravierenden Auswirkungen auf die Passagiere. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten einzelner Unternehmen des Konzerns zum mehrtägigen Warnstreik von diesem Mittwoch bis Freitag, dem 1. März auf. Zum dreitägigen bundesweiten Streik aufgerufen sind Beschäftigte der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training.

Die Beschäftigten der Lufthansa Technik Logistik und Lufthansa Technik Logistik Services werden sich je nach Standort zu unterschiedlichen Zeiten dem Streik anschliessen.

Der Konzern habe in den zweitägigen Verhandlungen sein Angebot im Kern lediglich an zwei Stellen verbessert: Die von Verdi aufgestellte Kernforderung von 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr, sei auch in dem neuen Angebot bei mehr als doppelt so langer Laufzeit im Vergleich zur Forderung nicht erreicht worden. Der bereits weit im Voraus vereinbarte fünfte Verhandlungstermin findet am 13. und 14. März statt.

