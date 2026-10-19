Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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19.10.2026 17:34:36
Lufthansa startet im Mai 2027 neue US-Strecke
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
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16.10.26
|Lufthansa-Aktie im Plus: Software-Geschäftsteile könnten verkauft werden - Eurowings prüft Kurzarbeit wegen hoher Kerosinkosten (AWP)
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16.10.26
|Lufthansa erwägt Verkauf von Software-Geschäftsteilen (AWP)
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16.10.26
|Lufthansa exploring sale of software assets in €1bn deal (Financial Times)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
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|07:42
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|UBS AG
|04.08.26
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|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
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|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|16.10.26
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|15.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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|14.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.