Starlink Aktie US0000STAR01
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19.08.2026 10:41:44
Lufthansa startet Highspeed-Internet mit Starlink an Bord
Lufthansa rüstet ihre Flotte mit dem Satellitendienst Starlink aus. Der erste Airbus A320 Neo mit Highspeed-Internet startete am Mittwoch in Frankfurt, bis 2029 soll die gesamte Flotte der Lufthansa-Gruppe mit 850 Maschinen ausgestattet sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!