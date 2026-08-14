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14.08.2026 08:10:00

Lufthansa-Schlichtung: Verdi beruhigt Discover- und City-Airlines-Belegschaft

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Die Beschäftigten von Discover und Lufthansa City Airlines sorgen sich, dass das Schlichtungsverfahren zwischen Lufthansa und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit das geplante Wachstum bei den neuen Konzern-Fluggesellschaften gefährden könnte. Verdi beruhigt ihre Mitglieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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