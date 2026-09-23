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23.09.2026 07:00:00

Lufthansa: Schlichtung soll Konflikt mit Piloten endlich befrieden - Manöver nahe am Kunstflug

Lufthansa
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Europas grösster Airline-Konzern und seine elitäre Pilotenschaft liegen im Dauerclinch. Jetzt soll eine Schlichtung den Konflikt endlich befrieden. Ein Manöver nahe am Kunstflug – mit Absturzgefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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