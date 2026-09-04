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04.09.2026 11:02:58

Lufthansa scheitert wieder an der Rückkehr in den Dax

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Der Dax bleibt in der September-Überprüfung unverändert. Die Lufthansa verpasst damit erneut die Rückkehr in den deutschen Leitindex und bleibt im M-Dax.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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