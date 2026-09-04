Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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04.09.2026 11:02:58
Lufthansa scheitert wieder an der Rückkehr in den Dax
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