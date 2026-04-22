Lufthansa reduziert Angebot: Streichung von 20.000 Kurzstreckenflüge bis Oktober - Edelweiss baut Sommerflugplan aus - Aktie gibt nach

Wie der Konzern mitteilte, spart er dadurch 40.000 Tonnen Kerosin ein. Die Lufthansa kündigte zudem an, die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung zu überarbeiten und Ende April bzw. Anfang Mai zu veröffentlichen. Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet das Unternehmen eine weitgehende stabile Treibstoffversorgung. Die Lufthansa hatte vergangenen Woche die sofortige Schliessung der Cityline angekündigt.

Mit den Anpassungen sinke die Anzahl der unwirtschaftlichen Kurzstreckenflüge im Netz, so der Konzern weiter. Die geplante Konsolidierung des Europanetzes erfolge dabei über die sechs Drehkreuze in Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom.

In diesem Zusammenhang seien am Mittwoch die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai umgesetzt worden. Vorübergehend entfallen die Strecken aus Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen.

Edelweiss baut Sommerflugplan gegen den Trend aus

Die Ferienfluggesellschaft Edelweiss hat zusätzliche Kurz- und Langstreckenflüge in den Sommerflugplan aufgenommen. Die Muttergesellschaft Lufthansa hat dagegen wegen des Kerosinmangels den Flugplan zusammengestrichen.

Konkret bietet Edelweiss ab dem 3. Juli 2026 zwei neue wöchentliche Verbindungen auf die Malediven an. Zudem wurde die Zahl der Flüge nach Windhoek in Namibia auf drei von zuvor zwei pro Woche aufgestockt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Auf der Kurzstrecke wurde zudem die Kadenz für Ferienziele wie Faro, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Newquay, Bergen und Santiago de Compostela aufgestockt.

Die zusätzlichen Verbindungen seien möglich, da Edelweiss zuvor Flüge nach Denver und Seattle sowie an Destinationen im Mittleren Osten eingestellt habe, so das Communiqué. Neben den durch den Krieg im Iran gestiegenen Kerosinpreisen wurde vor einer Woche auch eine rückläufige Nachfrage als Grund angeführt.

Ab dem Herbst 2026 seien ferner zusätzliche Flüge zu Ferienzielen im Indischen Ozean geplant. Damit wolle die Gesellschaft der Nachfrage nach Badeferien entsprechen, heisst es. Konkrete Ziele wurden in der Mitteilung noch nicht genannt.

20'000 Flugstreichungen bei der Lufthansa

Die Edelweiss-Mutter Lufthansa hat dagegen am Dienstag wegen des Kerosinmangels drastische Einschnitte im Flugplan angekündigt. Bis Oktober sollen 20'000 Kurzstreckenflüge gestrichen werden. Betroffen seien vor allem Flüge der eingestellten Regionaltochter Cityline.

Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge, hiess es. Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Ende April bzw. Anfang Mai will die Lufthansa zudem über Anpassungen der mittelfristigen Streckenplanung informieren.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,02 Prozent im Minus bei 7,55 Euro.

Dow Jones Newswires / (awp)