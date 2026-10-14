Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.10.2026 00:15:38
Lufthansa reagiert: Am Drehkreuz Frankfurt ist das Kerosin knapp
Lufthansa lässt Flugzeuge, die nach Frankfurt fliegen, deshalb schon am Startflughafen mehr tanken als üblich. Flugstreichungen soll es erstmal nicht geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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