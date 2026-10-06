Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
06.10.2026 11:37:15
Lufthansa nimmt Nagoya wieder auf und fliegt täglich nach Tokio-Narita
Lufthansa nimmt im Sommer 2027 die Strecke Frankfurt–Nagoya wieder auf und fliegt täglich nach Tokio-Narita. Mit Austrian, Swiss und Ita Airways bietet die Gruppe bis zu 50 Flüge pro Woche nach Japan. Der Konzern verweist auf eine gestiegene Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
11:42
|Germanwings-Prozess: Gericht weist Klage Hinterbliebener ab (AWP)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Piloten erhöhen Druck auf Swiss (AWP)
|
01.10.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)