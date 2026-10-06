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06.10.2026 11:37:15

Lufthansa nimmt Nagoya wieder auf und fliegt täglich nach Tokio-Narita

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Die Lufthansa nimmt im Sommer 2027 die Strecke Frankfurt–Nagoya wieder auf und fliegt täglich nach Tokio-Narita. Mit Austrian, Swiss und Ita Airways bietet die Gruppe bis zu 50 Flüge pro Woche nach Japan. Der Konzern verweist auf eine gestiegene Nachfrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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