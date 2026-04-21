Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.04.2026 19:04:40
Lufthansa nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm
DOW JONES--Die Lufthansa nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm. Wie der Konzern mitteilte, spart er dadurch 40.000 Tonnen Kerosin ein. Die Lufthansa kündigte zudem an, die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung zu überarbeiten und Ende April bzw. Anfang Mai zu veröffentlichen. Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet das Unternehmen eine weitgehende stabile Treibstoffversorgung. Die Lufthansa hatte vergangenen Woche die sofortige Schliessung der Cityline angekündigt.
Mit den Anpassungen sinke die Anzahl der unwirtschaftlichen Kurzstreckenflüge im Netz, so der Konzern weiter. Die geplante Konsolidierung des Europanetzes erfolge dabei über die sechs Drehkreuze in Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom.
In diesem Zusammenhang seien am Mittwoch die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai umgesetzt worden. Vorübergehend entfallen die Strecken aus Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2026 13:04 ET (17:04 GMT)
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
19:04
|Lufthansa nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm (Dow Jones)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Schwacher Handel: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Lufthansa Technik sieht U-Boot-Jäger-Wartung als Zeitenwende (AWP)