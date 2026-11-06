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06.11.2026 16:57:29
Lufthansa-Mehrheitsübernahme: Ita Airways einigt sich mit Gewerkschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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06.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
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06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
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05.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
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05.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
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05.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
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05.11.26
|MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
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|06.11.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
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|06.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.