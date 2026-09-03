Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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03.09.2026 07:00:00
Lufthansa-Langstrecken-Ausbau in München, neue UK-Ziele bei Discover, Jetzero-Nurflügler für Gulf Air
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Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|XETRA-Handel MDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
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✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
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