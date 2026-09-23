Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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23.09.2026 12:15:25
Lufthansa-Konzernumbau stösst intern auf Kritik
Lufthansa stösst intern auf Kritik. Die einen halten die Zentralisierung für überzogen, die anderen für halbherzig. Ein Teilprojekt sorgt laut "Handelsblatt" angeblich besonders für Unruhe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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