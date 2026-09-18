Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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18.09.2026 05:15:00
Lufthansa Group vergibt Bodenabfertigung in Norwegen an Aviator
Lufthansa Group die vollständige Bodenabfertigung samt Enteisung an den norwegischen Flughäfen Bergen, Trondheim und Tromsø, wie das Unternehmen mitteilte. Der Betrieb soll ab 1. Februar 2027 phasenweise starten und rund 1760 Flugzeugabfertigungen pro Jahr umfassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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17.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
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16.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
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16.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)