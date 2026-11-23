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23.11.2026 16:56:46
Lufthansa Group startet Konzern-App offiziell und behält Airline-Apps bei
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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12:26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel: MDAX beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
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20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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20.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
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20.11.26
|Lufthansa-Aktie gibt nach: Konzern plant Abbau von 1.000 Stellen (AWP)
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20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
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20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
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|04.08.26
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|03.07.26
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|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
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|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.