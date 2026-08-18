Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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18.08.2026 10:35:45
Lufthansa-Group-Manager Vranckx verteidigt Tap-Angebot
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
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