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17.09.2026 18:08:57

Lufthansa Group bestellt 20 Boeing 737 Max 10

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Die Lufthansa Group wandelt 20 Kaufoptionen für die Boeing 737 Max 10 in eine Festbestellung um. Damit wächst die Zahl bestellter Boeing-737-Max-Flugzeuge bei der Lufthansa Group auf 60.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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