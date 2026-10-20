Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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20.10.2026 12:59:44
Lufthansa Group baut Sommerflugplan 2027 mit neuen Zielen aus
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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17:58
|MDAX aktuell: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
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15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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12:18
|Lufthansa baut Flugplan für kommenden Sommer aus (AWP)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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19.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Scope: Einstieg bei TAP stärkt Lufthansa-Netzwerk (Dow Jones)
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19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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