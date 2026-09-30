Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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30.09.2026 09:32:51
Lufthansa Group ändert Ticketing-Fristen für Interkontinentalstrecken
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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|Lufthansa stellt sich auf noch höhere Kerosinkosten ein (AWP)
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28.09.26
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28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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28.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
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25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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25.09.26
|Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus (AWP)
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25.09.26
|Investor Attestor übernimmt Condor ganz - Staat steigt aus (AWP)
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25.09.26
|Eigner Attestor übernimmt Condor komplett - Staat steigt aus (AWP)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|19.08.26
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|05.08.26
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|04.08.26
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|03.07.26
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|27.03.26
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|13.03.26
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|19.08.26
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|08.07.26
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|08.05.26
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|Barclays Capital
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.