Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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14.10.2026 15:07:45
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um portugiesische Airline TAP
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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11:54
|Lufthansa: Keine Flugstreichungen wegen Kerosinmangels (AWP)
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10:02
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
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01:18
|Frankfurt Airport: Sorge vor Kerosin-Engpässen - Lufthansa reagiert (Spiegel Online)
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14.10.26
|Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt - Lufthansa reagiert (AWP)
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14.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
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|14.10.26
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|24.09.26
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|20.08.26
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|04.08.26
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|UBS AG
|03.07.26
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|UBS AG
|06.05.26
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|27.03.26
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|13.03.26
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|19.08.26
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|05.08.26
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|14.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
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|Barclays Capital
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
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|06.10.26
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|24.09.26
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|20.08.26
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|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI verteidigt Gewinne -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Verlusten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.