AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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14.10.2026 14:09:37
Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Tap
LISSABON (awp international) - Die Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft Tap. Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro mitteilte./er/DP/stk
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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30.06.26
|Was Analysten von der AIR France-KLM-Aktie erwarten (finanzen.net)
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31.05.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)