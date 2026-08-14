Ryanair Holdings Aktie 653570 / US7835131043
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14.08.2026 07:00:00
Lufthansa-Gewinn bricht ein, Ryanair verfehlt Prognose und Stimmungstief bei deutscher Reisebranche
Das monatliche airliners.de-Verkehrszahlen-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem Gewinneinbruch bei Lufthansa, der verfehlten Prognose bei Ryanair und dem Stimmungstief in der deutscher Reisebranche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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